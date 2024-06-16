Зеленский: Саммит мира может иметь абсолютно практические шаги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Саммите мира в Швейцарии Киев сделал выбор, когда вынес на рассмотрение пункты Формулы мира по ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение пленных и депортированных детей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал по итогам заседания во второй день Саммита мира в Швейцарии.

По его словам, выбор двух пунктов безопасности и одного гуманитарного, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и мира был правильным выбором.

"Очевидно, что дискуссия участников саммита по продовольственной, ядерной безопасности и гуманитарных аспектов может иметь как результат абсолютно практические шаги", – отметил Зеленский.

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Глава государства указал, что все в мире заинтересованы в безопасности атомных станций и других атомных объектов, учитывая что он поблагодарил участников Саммита мира за понимание этого и признание необходимости в восстановлении полной безопасности ЗАЭС, которую захватила РФ и превратила в плацдарм войны.

Президент также подчеркнул, что продовольственная безопасность – это ключевой вопрос не только для стран Глобального Юга, но и для каждой страны в мире, ведь она определяет цену жизни.

"Срыв продовольственных рынков – это прямой путь к хаосу. К сожалению, РФ слишком часто пыталась направить мир на путь дестабилизации и хаоса. Поэтому нам всем нужно объединяться, чтобы гарантировать каждой семье в мире и каждому человеку право на еду и защиту от ценового хаоса", – отметил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил за обсуждение вопросов освобождения людей из российского плена и возвращения украинских детей, которых незаконно похитила РФ.

"Мы должны вернуть каждую и каждого домой. Наших гражданских пленников РФ, похищенных детей. И наших воинов", – резюмировал Зеленский.

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Напомним, в Швейцарии проходит двухдневный Глобальный саммит мира. В его рамках состоялось пленарное заседание и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

По итогам саммита, как ожидается, будет опубликована декларация, открытая для присоединения для всех государств.

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