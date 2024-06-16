Президентка Єврокомісії розповіла, коли настане час включити РФ у мирний процес

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росію можна буде долучити до мирного процесу, коли Москва скаже, що готова до миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на брифінгу за підсумками першого Саміту миру у Швейцарії.

Глава ЄК закликала Росію почути заклик світової спільноти в тому, щоб поважати територіальну цілісність й суверенітет України, покінчити з насильством та повернути назад українських дітей.

"Коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на Статут ООН, тоді й настане час долучити її до мирних зусиль. І я сподіваюся, це станеться швидко", – зазначила фон дер Ляєн

Реклама:

Вона вказала, що миру в Україні не вдасться досягти одним кроком, адже це буде подорож, і лідер РФ Владімір Путін не налаштований серйозно щодо завершення війни.

"Він наполягає на капітуляції, він наполягає на здачі українських територій, навіть територій, які сьогодні не окуповані, він наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою для подальшої агресії", – зауважила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що жодна країна ніколи б не прийняла таких жахливих умов, тому назвала життєво важливим те, щоб Україна могла протистояти агресії РФ.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.