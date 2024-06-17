Німецька поліція повідомила про напад на двох дівчат та їхнього батька з боку расистів

На північному сході Німеччини в містечку Гревесмюлен група людей, яких звинувачують у расизмі, напала на двох дівчат та їхнього батька.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

За попередніми даними поліції, на 8-річну дівчинку з Гани та її 10-річну сестру напала група осіб з близько 20 підлітків та молодих людей.

Зазначають, що 8-річна дівчинка та її батько, який втрутився, були доставлені до лікарні з травмами, які оцінюються як легкі.

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Повідомляють, що нападники вдарили молодшу дівчинку ногою в обличчя. Коли в ситуацію втрутилися батьки дітей, спалахнула бійка.

Стверджують, що нападники вигукували расистські гасла під час міського фестивалю, і до восьми осіб з цієї групи зараз перебувають під слідством за кількома звинуваченнями, зокрема нанесення тяжких тілесних ушкоджень і розпалювання ненависті.

Мер міста Гревесмюлен Ларс Прахлер заявив, що шокований насильством.

"Цей злочин на расовому ґрунті просто приголомшує мене. Він демонструє бездонну ненависть та нестримну нелюдяність і не може бути виправданий", – зазначив він.

Агентство DPA також повідомляє про інші інциденти з підозрою на расистські мотиви, які сталися в цьому регіоні протягом вихідних.

Зокрема, група людей виконувала нацистське вітання у місті Шверін, а в містечку Пенкун, розташованому поблизу польського кордону, спалахнула жорстка сутичка, що супроводжувалася расистськими скандуваннями.

Повідомляли, що 27-річний виходець з Афганістану ввечері 14 червня напав із ножем на кількох людей у німецькому місті Вольмірштедт, що в землі Саксонія-Ангальт, одна з жертв загинула.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.

Перед тим, 31 травня, на ринковій площі міста Мангейм чоловік із ножем під час антиісламського мітингу накинувся на представників громадянського руху Pax Europa і поранив багатьох людей, зокрема правоохоронця.

Згодом там же сталася сутичка між кандидатом від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" і групою людей, які зривали його передвиборчу агітацію, політик отримав ножові поранення.