Немецкая полиция сообщила о нападении на двух девочек и их отца со стороны расистов

На северо-востоке Германии в городке Гревесмюлен группа людей, которых обвиняют в расизме, напала на двух девочек и их отца.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

По предварительным данным полиции, на 8-летнюю девочку из Ганы и ее 10-летнюю сестру напала группа лиц примерно из 20 подростков и молодых людей.

Отмечается, что 8-летняя девочка и ее отец были доставлены в больницу с травмами, которые оцениваются как легкие.

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Сообщают, что нападавшие ударили младшую девочку ногой в лицо. Когда в ситуацию вмешались родители детей, вспыхнула драка.

Утверждают, что нападавшие выкрикивали расистские лозунги во время городского фестиваля, и до восьми человек из этой группы сейчас находятся под следствием по нескольким обвинениям, в том числе в нанесении тяжких телесных повреждений и разжигании ненависти.

Мэр города Гревесмюлен Ларс Прахлер заявил, что он шокирован случившимся.

"Это преступление на расовой почве просто потрясает меня. Оно демонстрирует бездонную ненависть и безудержную бесчеловечность и не может быть оправдано", – отметил он.

Агентство DPA также сообщает о других инцидентах с подозрением на расистские мотивы, которые произошли в этом регионе за выходные.

В частности, группа людей исполняла нацистское приветствие в городе Шверин, а в городке Пенкун, расположенном вблизи польской границы, вспыхнула жесткая стычка, сопровождавшаяся расистскими скандированиями.

Сообщалось, что 27-летний выходец из Афганистана вечером 14 июня напал с ножом на нескольких человек в немецком городе Вольмирштедт, что в земле Саксония-Анхальт, одна из жертв погибла.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

Перед тем, 31 мая, на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время антиисламского митинга набросился на представителей гражданского движения Pax Europa и ранил многих людей, в том числе правоохранителя.

Впоследствии там же произошла стычка между кандидатом от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и группой людей, которые срывали его предвыборную агитацию, политик получил ножевые ранения.