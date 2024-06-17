Бельгія замовляє 17 вертольотів Airbus H145M для армії та поліції

Бельгія придбає 15 багатоцільових вертольотів Airbus H145M для своєї армії і ще два – для поліції.

Про це повідомив у понеділок європейський авіабудівник, пише "Європейська правда".

Відповідний контракт був підписаний між Агенцією НАТО з підтримки і постачання (NSPA) від імені Бельгії і компанією Airbus Helicopters.

фото з сайту airbus

H145M – це військовий вертоліт з широким спектром можливостей, який може бути переобладнаний за лічені хвилини з легкого ударного з керованим озброєнням у версію для спеціальних операцій, включаючи обладнання для швидкого спуску з парашутом.

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H145M є військовою версією легкого двомоторного вертольота H145. Світовий парк вертольотів сімейства H145 налітав понад сім мільйонів годин

За даними Airbus, в армії США експлуатують майже 500 вертольотів сімейства H145.

Бельгійське замовлення передбачає можливість придбання ще трьох гелікоптерів H145M для поліції країни.

Нинішніми користувачами H145M є Угорщина, Сербія, Таїланд і Люксембург; Кіпр замовив шість машин, а також замовлення зробили Бруней і Велика Британія.

H145M оснащений двома двигунами Turbomeca Arriel 2E і має повну цифрову систему управління двигунами (FADEC).

Крім того, вертоліт оснащений цифровим комплексом авіоніки Helionix, який, поряд з інноваційною системою управління польотними даними, включає високопродуктивний 4-осьовий автопілот, що значно зменшує навантаження на пілота під час виконання польотів.

Надзвичайно низький рівень шуму робить H145M найтихішим вертольотом у своєму класі.

У червні стало відомо, що Німеччина замовила у компанії Airbus Helicopters 44 транспортних вертольоти на суму 1,9 млрд євро для своєї федеральної поліції.

У березні Грузія отримала від Німеччини гелікоптер H145 для прикордонної поліції.