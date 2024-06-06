Німеччина придбає 44 поліцейських вертольоти Airbus за 1,9 млрд євро

Німеччина замовила у компанії Airbus Helicopters 44 транспортних вертольоти на суму 1,9 млрд євро для своєї федеральної поліції.

Про це оголосила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, яку цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фезер, це замовлення є однією з найбільших інвестицій в історії федеральної поліції Німеччини і однією з найбільших на сьогодні інвестицій уряду в загальну внутрішню безпеку.

"З новими сучасними вертольотами федеральна поліція зможе ще швидше і гнучкіше виконувати свої завдання з охорони кордонів, боротьби з тероризмом, захисту критичної інфраструктури або проведення широкомасштабних операцій", – сказала міністерка.

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Вертольоти також відіграватимуть центральну роль у цивільному захисті, підтримуючи рятувальні та евакуаційні операції і транспортуючи гуманітарні вантажі у важкодоступні райони.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.

ЗМІ також повідомили, що німецька армія має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 тисяч артилерійських снарядів більше, ніж планувала.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що збройні сили країни отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.