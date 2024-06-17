У Литві білорус заліз на вишку мобільного зв'язку, сподіваючись змінити рішення про депортацію

В одному з районів Вільнюса рятувальні служби підняли по тривозі через чоловіка, що видерся на вежу мобільного зв’язку; він виявився білорусом, що сподівається змінити рішення про його депортацію до рідної країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після обіду у понеділок 17 червня надійшло повідомлення, що у вільнюському районі Пілайте чоловік виліз на вежу мобільного зв’язку і має якісь вимоги. З’ясувалося, що він сам надіслав у поліцію електронного листа з таким сповіщенням та заявив, що його життя під загрозою.

На місце приїхали медики, поліція і пожежники. Чоловік на мобільній вежі розгорнув там біло-червоно-білий прапор Білорусі. Врешті його переконали згортати прапор і спускатися.

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За попередньою інформацією, це білорус віком близько 40 років, який у такий спосіб хотів привернути увагу до рішення міграційної служби про свою депортацію, вважаючи його несправедливим. Чоловік каже, що волонтерив у штабі одного з кандидатів у президенти Білорусі на виборах 2020 року, потім втік до Литви і через низку обставин працював там неофіційно. Він заявив, що своєю акцією сподівався привернути увагу до свого становища і отримати дозвіл залишатися у Литві.

Нагадаємо, у Сеймі Литви не підтримали пропозицію про встановлення обмежень на кількість поїздок, які білоруси та росіяни з правом проживання у Литві можуть здійснювати у рідні країни.

Департамент держбезпеки Литви пропонував дозволити білоруським громадянам, які мають посвідку на проживання в країні, їздити до Білорусі тільки у виняткових випадках – з міркувань, що таких людей можуть вербувати білоруські спецслужби і їх потрібно ретельно перевіряти.