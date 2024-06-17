В Греции от жары умер еще один турист

В Греции зафиксировали еще одну смерть туриста в результате сильной жары – на острове Матраки нашли мертвым 55-летнего американца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В начале июня температура воздуха в Греции поднялась выше 40 градусов – именно тогда, когда в стране начался сезон отпусков.

Полиция не сообщила личность погибшего американца. Его перевезли на остров Корфу, где будет проведено вскрытие.

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Ранняя жара совпала с чередой исчезновений и смертей туристов по всей Греции, что подчеркивает опасность перегрева.

Как заявили в греческой полиции, все погибшие туристы отправились в поход в условиях высокой температуры.

Тело британского телеведущего Майкла Мосли было найдено на острове Сими 9 июня после четырехдневных поисков с помощью самолетов, беспилотников и катеров. Перед исчезновением он прогуливался в одиночестве в условиях высокой температуры.

В субботу на острове Самос нашли мертвым 74-летнего голландского туриста, а 5 июня на Крите – двух туристов.

Спасательные команды также искали двух француженок, 73 и 64 лет, на острове Сикинос, и 59-летнего американского полицейского на острове Аморгос.

"На других островах продолжаются две поисковые операции. Полиция, пожарные и волонтеры задействованы с помощью беспилотника и собаки-спасателя", – сказал представитель полиции.

Ранее Министерство здравоохранения Кипра сообщило, что два пожилых человека умерли от теплового удара после недельной жары с рекордными как для июня температурами.

На прошлой неделе Греция закрыла древнейшие туристические объекты в Афинах в четверг из-за экстремально высоких температур.

В этом июне в Греции уже фиксировали лесные пожары, повышенную пожарную опасность объявляли еще в апреле.