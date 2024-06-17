Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что анонсированный Кремлем визит Владимира Путина в Северную Корею свидетельствует о том, что Россия все больше зависит от авторитарных стран.

Об этом он сказал во время выступления в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне 17 июня, пишет "Европейская правда".

По словам Столтенберга, поездка кремлевского правителя в КНДР "демонстрирует, насколько президент Путин и Москва сейчас зависят от авторитарных стран по всему миру".

"Их (России. – Ред.) ближайшими друзьями и самыми большими сторонниками российских военных усилий, захватнической войны, являются Северная Корея, Иран и Китай", – добавил он.

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На вопрос, какие действия может предпринять НАТО в связи с сотрудничеством этой "оси зла", Столтенберг напомнил, что против Северной Кореи уже наложили много санкций. "Проблема в том, что Россия сейчас нарушает эти санкции", – отметил генсек.

Он напомнил, что Северная Корея уже поставила в Россию один миллион снарядов, и этот поток оружия продолжается.

Путин, как объявил ранее Кремль, отправится в КНДР с визитом 18-19 июня.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 миллионов артиллерийских снарядов.