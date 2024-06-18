Провідний євроскептик Британії пояснив скандальні заяви кандидатів помилкою аутсорсингу

Глава британської євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж звинуватив найняту компанію у неналежній перевірці кандидатів після того, як декількох претендентів на депутатські мандати від його партії викрили у вкрай суперечливих заявах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Фарадж заявив, що його партія заплатила "велику суму грошей" за те, щоб авторитетна фірма провела перевірку її кандидатів на загальних виборах.

Утім в останні тижні з’ясувалось, що один з кандидатів від Reform UK у минулому називав Адольфа Гітлера "геніальною" людиною, що була "здатна надихати людей на дії". Також він називав вторгнення Владіміра Путіна в Україну законним.

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Інший заявляв, що Британія повинна була прийняти пропозицію Гітлера про нейтралітет напередодні Другої світової війни.

Іще один кандидат від Reform UK вийшов з перегонів після того, як стало відомо, що він раніше закликав людей голосувати за ультраправу Британську національну партію.

Це викликало питання щодо процесу перевірки кандидатів від Reform UK.

Виступаючи у вівторок в ефірі програми "Доброго ранку, Британіє", Фарадж визнав помилку і звинуватив у проблемі аутсорсингову компанію.

"Ми заплатили дуже велику суму грошей авторитетній аудиторській компанії, яка не виконала роботу", – сказав він в ефір ITV. "Я визнаю це і прошу вибачення за це", – додав Фарадж.

Reform UK сподівається перемогти консерваторів Ріші Сунака і набирає обертів напередодні позачергових загальних виборів 4 липня. Партія виставила своїх кандидатів майже у всіх округах.

Рейтинг Reform UK зріс після того, як Фарадж, найбільш відомий своєю успішною кампанією за вихід Британії з Європейського Союзу, заявив, що повертається до політики, очолить партію і балотуватиметься до парламенту.