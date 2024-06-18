Ведущий евроскептик Британии объяснил скандальные заявления кандидатов ошибкой аутсорсинга

Глава британской евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж обвинил нанятую компанию в ненадлежащей проверке кандидатов после того, как нескольких претендентов на депутатские мандаты от его партии уличили в крайне противоречивых заявлениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Фарадж заявил, что его партия заплатила "большую сумму денег" за то, чтобы авторитетная фирма провела проверку ее кандидатов на всеобщих выборах.

Впрочем, в последние недели выяснилось, что один из кандидатов от Reform UK в прошлом называл Адольфа Гитлера "гениальным" человеком, который был "способен вдохновлять людей на действия". Также он называл вторжение Владимира Путина в Украину законным.

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Другой заявлял, что Британия должна была принять предложение Гитлера о нейтралитете накануне Второй мировой войны.

Еще один кандидат от Reform UK вышел из гонки после того, как стало известно, что он ранее призывал людей голосовать за ультраправую Британскую национальную партию.

Это вызвало вопросы относительно процесса проверки кандидатов от Reform UK.

Выступая во вторник в эфире программы "Доброе утро, Британия", Фарадж признал ошибку и обвинил в проблеме аутсорсинговую компанию.

"Мы заплатили очень большую сумму денег авторитетной аудиторской компании, которая не выполнила работу", – сказал он в эфир ITV. "Я признаю это и прошу прощения за это", – добавил Фарадж.

Reform UK надеется победить консерваторов Риши Сунака и набирает обороты в преддверии внеочередных всеобщих выборов 4 июля. Партия выставила своих кандидатов почти во всех округах.

Рейтинг Reform UK вырос после того, как Фарадж, наиболее известный своей успешной кампанией за выход Британии из Европейского Союза, заявил, что возвращается в политику, возглавит партию и будет баллотироваться в парламент.