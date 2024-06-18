Кулеба вважає, що "правильні інструменти" дозволять повернути українців з-за кордону

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що "правильні інструменти і взаємодія" заохотять українців повертатися з-за кордону додому.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр сказав на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською, його цитує "Укрінформ".

За словами Кулеби, щоб українці повернулись додому, їх не можна "дотискати".

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"Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут (у питанні повернення українців. – Ред.) не можна дотискати", – зазначив Кулеба, не уточнивши, про які інструменти йде мова.

За його словами, спілкування з урядами країн, в яких зараз перебуває найбільше українських громадян, свідчить, що, з одного боку, вони задоволені тим, що українці у них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, а з другого – вони хочуть допомогти повернути їх.

"Вони (уряди країн перебування українців. – Ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", – зауважив очільник МЗС.

Він зазначив, що серед загальної кількості українців за кордоном є люди, які не мають куди повертатися, або не мають змоги це зробити через хвороби, необхідність догляду за близькими та інші подібні гострі гуманітарні питання.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", – вважає міністр.

Нагадаємо, у червні Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

В лютому Кулеба звернувся до українців, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії, із закликом повернутись і допомогти обороняти батьківщину.

Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов передбачав, що між державами-членами та Києвом розгорнеться битва за українських громадян.