Кулеба считает, что "правильные инструменты" позволят вернуть украинцев из-за границы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что "правильные инструменты и взаимодействие" поощрят украинцев возвращаться из-за границы домой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сказал на пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской, его цитирует "Укринформ".

По словам Кулебы, чтобы украинцы вернулись домой, их нельзя "дожимать".

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"Надо найти правильные слова, правильные инструменты и правильное взаимодействие. Здесь (в вопросе возвращения украинцев. – Ред.) нельзя дожимать", – отметил Кулеба, не уточнив, о каких инструментах идет речь.

По его словам, общение с правительствами стран, в которых сейчас находится больше всего украинских граждан, свидетельствует, что, с одной стороны, они довольны тем, что украинцы у них живут, работают и адаптируются в их обществах, а с другой – они хотят помочь вернуть их.

"Они (правительства стран пребывания украинцев. – Ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас", – отметил глава МИД.

Он отметил, что среди общего количества украинцев за рубежом есть люди, которым некуда возвращаться, или не имеют возможности это сделать из-за болезней, необходимости ухода за близкими и других подобных острых гуманитарных вопросов.

"Я думаю, если эту группу отставить в сторону, для остальных украинцев, которые сейчас за рубежом, мы все присутствующие в этом зале, те, кто сегодня сдает сессию в университетах, ходят на работу в полях, на заводах, в бизнесе, наглядное доказательство того, что в Украине можно жить, развиваться и растить детей", – считает министр.

Напомним, в июне Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для лиц, спасающихся от российской агрессии против Украины, еще на один год – с 5 марта 2025 года до 4 марта 2026 года.

В феврале Кулеба обратился к украинцам, которые выехали из Украины во время полномасштабного вторжения России, с призывом вернуться и помочь защищать родину.

Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов предполагал, что между государствами-членами и Киевом развернется битва за украинских граждан.