Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю незадовго до Саміту миру

Швейцарські органи безпеки завадили співробітнику посольства Росії придбати зброю та "небезпечні речовини" за кілька тижнів до Глобального саміту миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Tages-Anzeiger.

За інформацією спецслужб, російський агент, який працював дипломатом у Берні, "намагався придбати зброю та небезпечні речовини в кількох місцях у Швейцарії" – зокрема, відвідав магазин, що належить швейцарсько-німецькому торговцю зброєю, але нічого не купив.

Генеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що в межах розслідування правоохоронці "провели кілька обшуків у будинках разом із поліцейськими силами відповідних кантонів". Невідомо, чи когось арештували і чи перебуває хтось під вартою.

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Путінського шпигуна у Швейцарії підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї. Ще один підозрюваний перебуває під слідством за підозрою в порушенні законодавства про контроль за товарами.

Хоча російський дипломат користується імунітетом, Генеральна прокуратура Швейцарії звернулася до Федерального департаменту закордонних справ із проханням зняти його, а до Федеральної ради – з проханням дозволити кримінальне провадження.

Щоправда, за інформацією Tages-Anzeiger, російський дипломат уже покинув Швейцарію.

За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі.

Ще 2022 року розвідка Швейцарії вказувала, що в країні процвітає шпигунська діяльність Росії.