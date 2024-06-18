Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие незадолго до саммита мира

Швейцарские органы безопасности помешали сотруднику посольства России приобрести оружие и "опасные вещества" за несколько недель до Глобального саммита мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета Tages-Anzeiger.

По информации спецслужб, российский агент, работавший дипломатом в Берне, "пытался приобрести оружие и опасные вещества в нескольких местах в Швейцарии" – в частности, посетил магазин, принадлежащий швейцарско-немецкому торговцу оружием, но ничего не купил.

Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что в рамках расследования правоохранители "провели несколько обысков в домах вместе с полицейскими силами соответствующих кантонов". Неизвестно, арестовали ли кого-нибудь и находится ли кто-то под стражей.

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Путинского шпиона в Швейцарии подозревают в нарушении законов о военных материалах и о запрете экспорта оружия. Еще один подозреваемый находится под следствием по подозрению в нарушении законодательства о контроле за товарами.

Хотя российский дипломат пользуется иммунитетом, Генеральная прокуратура Швейцарии обратилась в Федеральный департамент иностранных дел с просьбой снять его, а в Федеральный совет – с просьбой разрешить уголовное производство.

Правда, по информации Tages-Anzeiger, российский дипломат уже покинул Швейцарию.

По данным швейцарских СМИ, в Швейцарии действует пятая часть российских шпионов в Европе.

Еще в 2022 году разведка Швейцарии указывала, что в стране процветает шпионская деятельность России.