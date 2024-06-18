Politico: Чинний президент Євроради може очолити МЗС Бельгії

Чинний президент Європейської ради Шарль Мішель потенційно може очолити Міністерство закордонних справ Бельгії.

Про це виданню Politico розповіли два бельгійські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Інформація про можливе призначення Мішеля міністром закордонних справ Бельгії раніше з’явилась у місцевих ЗМІ, зокрема De Tijd.

За словами співрозмовників видання, призначення Мішеля главою бельгійського МЗС мало б сенс, оскільки його партія "Реформістський рух" показала високі результати у франкомовній частині Бельгії на парламентських виборах.

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Політсила має всі шанси отримати кілька потужних портфелів у наступному уряді і традиційно претендує на міністерство закордонних справ, зазначає видання.

На думку бельгійських посадовців, призначення Мішеля виглядало б логічним, оскільки він має досвід на посадах прем'єр-міністра і президента Європейської ради.

"Ще занадто рано говорити про це, але це не є нереальним", – сказав один зі співрозмовників.

Раніше стало відомо, що король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його партії на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

Минулого тижня король доручив лідеру фламандської націоналістичної партії "Новий фламандський альянс" (N-VA) Барту де Веверу провести переговори про формування уряду.