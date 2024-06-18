Politico: Действующий президент Евросовета может возглавить МИД Бельгии

Действующий президент Европейского совета Шарль Мишель потенциально может возглавить Министерство иностранных дел Бельгии.

Об этом изданию Politico рассказали два бельгийских чиновника, сообщает "Европейская правда".

Информация о возможном назначении Мишеля министром иностранных дел Бельгии ранее появилась в местных СМИ, в частности De Tijd.

По словам собеседников издания, назначение Мишеля главой бельгийского МИД имело бы смысл, поскольку его партия "Реформистское движение" показала высокие результаты во франкоязычной части Бельгии на парламентских выборах.

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Политсила имеет все шансы получить несколько мощных портфелей в следующем правительстве и традиционно претендует на министерство иностранных дел, отмечает издание.

По мнению бельгийских чиновников, назначение Мишеля выглядело бы логичным, поскольку он имеет опыт на должностях премьер-министра и президента Европейского Совета.

"Еще слишком рано говорить об этом, но это не нереально", – сказал один из собеседников.

Ранее стало известно, что король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уйти с должности после провального результата его партии на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

На прошлой неделе король поручил лидеру фламандской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барту де Веверу провести переговоры о формировании правительства.