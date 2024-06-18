МЗС Естонії: "Мирними пропозиціями" Путін намагається заманити країни в пастку

У МЗС Естонії переконані, що глава Кремля Владімір Путін висуває "мирні пропозиції" з метою заманити країни у пастку, тим самим зруйнувавши єдність Заходу і підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив канцлер МЗС Естонії Йонатан Всевіов, якого цитує ERR.

Він підкреслив, що попри те, що публічно Путін говорить про нібито мир, підстав вважати, що він змінив якусь зі своїх цілей, немає.

Представник естонського МЗС зазначив, що досягнення миру завдяки оголошеному Путіним плану неможливе.

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"Я думаю, він точно знає, що робить. У його підході мир і ці пропозиції є нічим іншим, як пасткою, яку ми вже неодноразово бачили. Його мета – заманити кого-небудь у цю пастку, щоб потім зруйнувати єдність Заходу і підтримку українського уряду", – сказав Всевіов.

За його словами, необхідно стежити, щоб жодна країна не потрапила до пастки Путіна.

Всевіов переконаний, що мирні переговори відбудуться в одній з двох ситуацій: якщо Росія дійде висновку, що зайшла в глухий кут і погодиться вивести свої війська з України, або якщо Україна завалиться під тягарем війни і буде змушена прийняти продиктовані умови.

"В останньому випадку це вже не зовсім переговори. Тоді ми можемо формально говорити про мир, але не про справжній мир, і тому для нас дуже важливо підкреслити, що мир, якого ми прагнемо, є справедливим і тривалим. В іншому випадку, ми бачили в нашій історії, і навіть в недавній історії, що просто нав'язування угоди під виглядом миру не працює – Україна це теж знає", – сказав він.

Минулої п'ятниці Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.