МИД Эстонии: "Мирными предложениями" Путин пытается заманить страны в ловушку

В МИД Эстонии убеждены, что глава Кремля Владимир Путин выдвигает "мирные предложения" с целью заманить страны в ловушку, тем самым разрушив единство Запада и поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов, которого цитирует ERR.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что публично Путин говорит о якобы мире, оснований считать, что он изменил какую-то из своих целей, нет.

Представитель эстонского МИД отметил, что достижение мира благодаря объявленному Путиным плану невозможно.

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"Я думаю, он точно знает, что делает. В его подходе мир и эти предложения являются ничем иным, как ловушкой, которую мы уже неоднократно видели. Его цель – заманить кого-нибудь в эту ловушку, чтобы потом разрушить единство Запада и поддержку украинского правительства", – сказал Всевиов.

По его словам, необходимо следить, чтобы ни одна страна не попала в ловушку Путина.

Всевиов убежден, что мирные переговоры состоятся в одной из двух ситуаций: если Россия придет к выводу, что зашла в тупик и согласится вывести свои войска из Украины, или если Украина рухнет под бременем войны и будет вынуждена принять продиктованные условия.

"В последнем случае это уже не совсем переговоры. Тогда мы можем формально говорить о мире, но не о настоящем мире, и поэтому для нас очень важно подчеркнуть, что мир, к которому мы стремимся, является справедливым и длительным. В противном случае, мы видели в нашей истории, и даже в недавней истории, что просто навязывание соглашения под видом мира не работает – Украина это тоже знает", – сказал он.

В прошлую пятницу Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.