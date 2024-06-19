Ультраправий кандидат у прем’єри Франції проти передачі Україні далекобійної зброї

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла заявив у середу, що підтримує право України на захист від агресії Росії, але в разі обрання прем'єр-міністром не підтримає передачу Києву ракет, які дозволять завдавати удари по території Росії.

Про це Барделла сказав журналістам на виставці озброєнь Eurosatory під Парижем, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Партія Барделли "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні дострокових парламентських виборів 30 червня і 7 липня.

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"Я хочу, щоб Україна мала в своєму розпорядженні боєприпаси і обладнання, необхідні для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться – це відправка обладнання, яке може мати наслідки ескалації в Східній Європі", – сказав Барделла журналістам.

"І тому я не планую надсилати, зокрема, ракети великої дальності або інше озброєння, яке дозволить Україні завдати удару по російській території. Моя позиція не змінилася і не зміниться – це підтримка України і уникнення всіх ризиків ескалації в регіоні. А я думаю, що ризик ескалації, звичайно, існує", – додав він.

Між тим, навіть якщо "Національне об'єднання" очолить уряд Франції, Емманюель Макрон залишиться президентом і главою французької армії. Франція наразі передає Україні далекобійні ракети SCALP.

Водночас, конституція Франції також відводить прем'єр-міністру певну роль у питаннях оборони, причому розподіл повноважень не є чітким.

Якщо "Національне об’єднання" отримає владу, Макрон втратить контроль над внутрішнім порядком денним, включаючи економічну політику, безпеку, імміграцію та фінанси, що, в свою чергу, вплине на інші політики, такі як допомога Україні, оскільки він потребуватиме підтримки парламенту для фінансування будь-якої допомоги в рамках річного бюджету Франції.

Барделла також заявив, що він дотримуватиметься зобов'язань Франції перед її партнерами, в тому числі щодо збільшення витрат на оборону.

"Я не планую ставити під сумнів зобов'язання, взяті Францією на міжнародному рівні, тому що на карту поставлено довіру до наших європейських партнерів, а також до наших союзників по НАТО", – сказав він.

"І тому я планую продовжувати зусилля з переозброєння країни, як з точки зору її обороноздатності, так і з точки зору збільшення військового бюджету за рахунок бюджетних зусиль, здійснених у минулі роки, які ми підтримали", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно французька ультраправа партія "Національне об'єднання" видалила частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією, припинення проєктів співпраці з Німеччиною і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.

Між тим, Барделла заявив, що хоче очолювати потенційний уряд лише у разі, якщо праві візьмуть абсолютну більшість – щоб не йти на "колаборацію з Макроном".