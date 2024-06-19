Ультраправый кандидат в премьеры Франции против передачи Украине дальнобойного оружия

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла заявил в среду, что поддерживает право Украины на защиту от агрессии России, но в случае избрания премьер-министром не поддержит передачу Киеву ракет, которые позволят наносить удары по территории РФ.

Об этом Барделла сказал журналистам на выставке вооружений Eurosatory под Парижем, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Партия Барделлы "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения накануне досрочных парламентских выборов 30 июня и 7 июля.

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"Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и оборудованием, необходимыми для удержания фронта, но моя красная линия не изменится – это отправка оборудования, которое может иметь последствия в виде эскалации в Восточной Европе", – сказал Барделла журналистам.

"И поэтому я не планирую отправлять, в частности, ракеты большой дальности или другое вооружение, которое позволит Украине нанести удар по российской территории. Моя позиция не изменилась и не изменится – это поддержка Украины и избежание всех рисков эскалации в регионе. А я думаю, что риск эскалации, конечно, существует", – добавил он.

Между тем, даже если "Национальное объединение" возглавит правительство Франции, Эмманюэль Макрон останется президентом и главой французской армии. Франция сейчас передает Украине дальнобойные ракеты SCALP.

В то же время, конституция Франции также отводит премьер-министру определенную роль в вопросах обороны, причем распределение полномочий не является четким.

Если "Национальное объединение" получит власть, Макрон потеряет контроль над внутренней повесткой дня, включая экономическую политику, безопасность, иммиграцию и финансы, что, в свою очередь, повлияет на другие политики, такие как помощь Украине, поскольку он потребует поддержки парламента для финансирования любой помощи в рамках годового бюджета Франции.

Барделла также заявил, что он будет придерживаться обязательств Франции перед ее партнерами, в том числе по увеличению расходов на оборону.

"Я не планирую ставить под сомнение обязательства, взятые Францией на международном уровне, потому что на карту поставлено доверие к нашим европейским партнерам, а также к нашим союзникам по НАТО", – сказал он.

"И поэтому я планирую продолжать усилия по перевооружению страны, как с точки зрения ее обороноспособности, так и с точки зрения увеличения военного бюджета за счет бюджетных усилий, осуществленных в прошлые годы, которые мы поддержали", – добавил он.

Напомним, недавно французская ультраправая партия "Национальное объединение" удалила часть оборонной программы со своего сайта, изъяв разделы, которые предлагали углубление связей с Россией, прекращение проектов сотрудничества с Германией и выход из объединенного военного командования НАТО.

Между тем, Барделла заявил, что хочет возглавлять потенциальное правительство только в случае, если правые возьмут абсолютное большинство – чтобы не идти на "коллаборацию с Макроном".