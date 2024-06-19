У Польщі з’ясували причину отруєння понад 100 людей на морському курорті

Причиною масового нездужання відпочивальників у пансіонаті приморського міста Погожеліца став сальмонельоз.

Про це повідомляє RMF FM., пише "Європейська правда".

19 червня стали відомі результати проб, які взяли для з’ясування причин масового отруєння у пансіонаті для літніх людей. Виявилося, що збудником була бактерія сальмонела.

Всього захворіли 122 особи, серед яких і відпочивальники, і персонал пансіонату, вісьмох довелося госпіталізувати.

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У зв’язку з випадком заклад припинив роботу. Обставини зараження буде з’ясовувати прокуратура.

Нагадаємо, у Франції в грудні понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.

А в 2022 році у Польщі сталося масове отруєння в пансіонаті для українських біженців.