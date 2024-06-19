В Польше выяснили причину отравления более 100 человек на морском курорте
Причиной массового недомогания отдыхающих в пансионате приморского города Погожелица стал сальмонеллез.
Об этом сообщает RMF FM., пишет "Европейская правда".
19 июня стали известны результаты проб, которые взяли для выяснения причин массового отравления в пансионате для пожилых людей. Оказалось, что возбудителем была бактерия сальмонелла.
Всего заболели 122 человека, среди которых и отдыхающие, и персонал пансионата, восьмерых пришлось госпитализировать.
В связи со случившимся заведение прекратило работу. Обстоятельства заражения будет выяснять прокуратура.
Напомним, во Франции в декабре более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.
А в 2022 году в Польше произошло массовое отравление в пансионате для украинских беженцев.