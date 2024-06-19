В Испании прокуратура просит отменить ордер на арест Пучдемона из-за закона об амнистии

В Испании в среду, 19 июня, прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой отменить ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона после вступления в силу закона об амнистии для каталонских сепаратистов, которые выступали за независимость региона.

Об этом сообщило агентство EFE, пишет "Европейская правда".

Кроме Пучдемона прокуратура также просит применить закон об амнистии, в частности, к бывшему вице-президенту Каталонии Ориолю Жункерасу, двум бывшим советникам Пучдемона – Тони Комина и Луису Пучу – и бывшему члену парламента Каталонии Марте Ровире.

Пучдемон также обратился в Верховный суд с просьбой отменить ордер на его арест как "единственное решение" в соответствии с законом об амнистии, а также "объявить амнистию" по всем фактам, которые ему приписывают.

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Кроме того, защита Пучдемона обратилась к следственному судье по его делу с просьбой применить к экс-лидеру Каталонии амнистию даже в отношении преступления растраты средств.

Прокуроры Верховного суда, которые ведут дело Пучдемона, ранее заявляли, что растрата средств не подпадает под действие нового закона.

Адвокат Пучдемона в новом обращении к судье утверждает, что факты, представленные в производстве как хищение, "однозначно" подпадают под объективную сферу действия закона об амнистии, и указывает на то, что в фактах, по которым его подзащитный преследуется, "нет ни одного исключения, связанного с целью обогащения", который бы выводил его из-под применения закона.

В конце мая нижняя палата парламента Испании окончательно приняла противоречивый законопроект об амнистии для каталонских сепаратистов.

Теперь суды имеют до двух месяцев, чтобы применить закон, который амнистирует сотни чиновников и активистов, причастных к попыткам провозглашения независимости Каталонии с 2011 года.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

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