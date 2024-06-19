Глава МЗС Литви пояснив, чому важливо якомога швидше визначитись із кандидатом у Єврокомісію

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що чим раніше Литва висуне свого кандидата в члени Єврокомісії, тим більше у неї буде шансів поборотися за важливіші портфелі єврокомісарів.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

При цьому сам Ландсбергіс досі утримується від прямої відповіді на запитання, чи хотів би він поборотися за посаду єврокомісара.

За його словами, рішення про кандидатуру має ухвалити прем'єр-міністр.

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"Це не моє рішення, і бажання теж не мої. У Литви є можливість обійняти посади, що відповідають нашим інтересам. Це все, що я можу сказати. На це вказують люди, які ухвалюватимуть ці рішення або в яких є можливість їх ухвалювати", – заявив Ландсбергіс.

Проте міністр підкреслює, що чим раніше у Литви буде свій кандидат, тим більше буде шансів отримати бажаний портфель у ЄК.

"Якби ми не зволікали і це б питання вирішувалося – так (ймовірність була б вищою. – Ред.)", – додав він.

При цьому Ландсбергіс упевнений, що Литва точно не буде однією з останніх, хто приєднається до процесу розподілу портфелів у Єврокомісії.

Нещодавно стало відомо, що литовські політики починають турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції досі не визначилися з кандидатом на литовського єврокомісара.

Найчастіше в обговореннях лунає ім’я теперішнього міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса, але ані коаліційні партери, ані президент Гітанас Науседа (у якого з Ландсбергісом складні стосунки) ще не висловили йому явної підтримки.

Інших імен фактично не згадували і невідомо, чи розглядаються якісь альтернативи Ландсбергісу.

Попередні п'ять років литовським єврокомісаром був Віргініюс Сінкявічюс, він опікувався питаннями довкілля.

Крім того, Латвія вже назвала свого кандидата – ним став чинний комісар з питань міжнародної торгівлі та віцепрезидент Єврокомісії, відповідальний за торгівлю, Валдіс Домбровскіс.