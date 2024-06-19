Глава МИД Литвы объяснил, почему важно как можно скорее определиться с кандидатом в Еврокомиссию

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что чем раньше Литва выдвинет своего кандидата в члены Еврокомиссии, тем больше у нее будет шансов побороться за более важные портфели еврокомиссаров.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

При этом сам Ландсбергис до сих пор воздерживается от прямого ответа на вопрос, хотел бы он побороться за должность еврокомиссара.

По его словам, решение о кандидатуре должен принять премьер-министр.

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"Это не мое решение, и желания тоже не мои. У Литвы есть возможность занять должности, отвечающие нашим интересам. Это все, что я могу сказать. На это указывают люди, которые будут принимать эти решения или у которых есть возможность их принимать", – заявил Ландсбергис.

Однако министр подчеркивает, что чем раньше у Литвы будет свой кандидат, тем больше будет шансов получить желаемый портфель в ЕК.

"Если бы мы не медлили и этот бы вопрос решался – да (вероятность была бы выше. – Ред.)", – добавил он.

При этом Ландсбергис уверен, что Литва точно не будет одной из последних, кто присоединится к процессу распределения портфелей в Еврокомиссии.

Недавно стало известно, что литовские политики начинают беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции до сих пор не определились с кандидатом на литовского еврокомиссара.

Чаще всего в обсуждениях звучит имя нынешнего министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, но ни коалиционные партнеры, ни президент Гитанас Науседа (у которого с Ландсбергисом сложные отношения) еще не выразили ему явной поддержки.

Других имен фактически не упоминали и неизвестно, рассматриваются ли какие-то альтернативы Ландсбергису.

Предыдущие пять лет литовским еврокомиссаром был Виргиниюс Синкявичюс, он занимался вопросами окружающей среды.

Кроме того, Латвия уже назвала своего кандидата – им стал действующий комиссар по вопросам международной торговли и вице-президент Еврокомиссии, ответственный за торговлю, Валдис Домбровскис.