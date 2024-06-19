У Португалії розслідують публікацію розмов експрем’єра, який може очолити Єврораду

Португальська прокуратура розпочала розслідування витоку інформації у справі про ймовірну корупцію попереднього уряду Антоніу Кошти, який нині вважається головним претендентом на посаду президента Європейської ради.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

Перед тим португальські ЗМІ опублікували розшифровки телефонних розмов між Коштою та колишнім міністром інфраструктури Жоау Галамбою. Там, зокрема, обговорювалась відставка генеральної директорки португальського авіаперевізника TAP Крістін Оурмьєр-Вайденер після суперечливої компенсації у розмірі 500 тисяч євро.

Експрем’єр Португалії в злитій розмові нібито стверджував, що відставка потрібна з політичних міркувань, аби "люди відчули, що уряд не погоджується на таке лайно". Про відставку Оурмьєр-Вайденер публічно оголосили наступного дня після розмови Кошти та Галамби.

Реклама:

ЗМІ також опублікували фотографії, на яких видно, як 75 800 євро банкнотами були заховані в кімнаті в резиденції парламенту Португалії, де працював тодішній керівник апарату Кошти Віктор Ескарія – один із п'яти заарештованих у цій справі в листопаді 2023 року.

Публікації інформації з Operation Influencer – масштабної операції португальських правоохоронців з розслідування випадків топкорупції в уряді Кошти – знову привернули увагу до ролі експрем’єра країни.

Кошті, як відомо, так і не були оголошені обвинувачення у жодній зі справ, але після арешту працівників його апарату та уряду в листопаді 2023 року він подав у відставку та ініціював дострокові парламентські вибори.

Нині в ЄС обговорюють кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Португалії на посаду президента Європейської ради, яку зараз обіймає бельгієць Шарль Мішель.

Читайте також: Фаворит із масою зауважень: хто такий Антоніу Кошта, ключовий кандидат у президенти Євроради.