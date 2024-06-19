В Португалии расследуют публикацию разговоров экс-премьера, который может возглавить Евросовет

Португальская прокуратура начала расследование утечки информации по делу о возможной коррупции предыдущего правительства Антониу Кошты, который сейчас считается главным претендентом на пост президента Европейского совета.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

Перед тем португальские СМИ опубликовали расшифровки телефонных разговоров между Коштой и бывшим министром инфраструктуры Жоау Галамбой. Там, в частности, обсуждалась отставка генерального директора португальского авиаперевозчика TAP Кристин Оурмьер-Вайденер после спорной компенсации в размере 500 тысяч евро.

Экс-премьер Португалии в слитом разговоре якобы утверждал, что отставка нужна из политических соображений, чтобы "люди почувствовали, что правительство не соглашается на такое дерьмо". Об отставке Оурмьер-Вайденер публично объявили на следующий день после разговора Кошты и Галамбы.

Реклама:

СМИ также опубликовали фотографии, на которых видно, как 75 800 евро банкнотами были спрятаны в комнате в резиденции парламента Португалии, где работал тогдашний руководитель аппарата Кошты Виктор Эскария – один из пяти арестованных по этому делу в ноябре 2023 года.

Публикации информации из Operation Influencer – масштабной операции португальских правоохранителей по расследованию случаев топ-коррупции в правительстве Кошты – вновь привлекли внимание к роли экс-премьера страны.

Коште, как известно, так и не были объявлены обвинения ни по одному из дел, но после ареста работников его аппарата и правительства в ноябре 2023 года он подал в отставку и инициировал досрочные парламентские выборы.

Сейчас в ЕС обсуждают кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии на должность президента Европейского совета, которую сейчас занимает бельгиец Шарль Мишель.

Читайте также: Фаворит с массой замечаний: кто такой Антониу Кошта, ключевой кандидат в президенты Евросовета.