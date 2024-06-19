У Нідерландах затримали підозрюваного в нападі на експолітика з Каталонії

Поліція Нідерландів заарештувала підозрюваного у нападі на колишнього каталонського політика Алехандро Відаса Квадраса в листопаді минулого року в Мадриді.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Затриманий – француз туніського походження з кримінальним минулим. Він шостим підозрюваним, заарештованим під час розслідування замаху на експолітика.

Ім’я затриманого не називається. Він був заарештований за міжнародним ордером, виданим іспанським судом, зазначили в поліції.

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Джерела агентства повідомляють, що підозрюваний також розшукується у Франції у зв'язку з вбивством наркоторговця.

Сам Відас Квадрас звинувачує іранський уряд у найманні кілерів для його вбивства через його зв'язки з Національною радою опору Ірану – головною опозиційною групою у вигнанні.

"Досі заарештовані люди були другорядними, але (ймовірний) кілер відіграє значну роль, і поліція неодмінно допитає його, щоб знайти людей, які стоять за нападом", – сказав експолітик у коментарі Reuters.

Він сказав, що має "абсолютну впевненість", що за цим стоїть іранський уряд, хоча у нього немає доказів.

Алехандро Відас Квадрас очолював Народну партію у Каталонії з грудня 1991 року по вересень 1996 року. Також він був депутатом Європейського парламенту до 2014 року.

Повідомляли, що 9 листопада 2023 року йому вистрілили в обличчя в районі Саламанка в центрі Мадрида.

Оглядачі спершу пов'язували інцидент із тим, що в Іспанії загострилась ситуація через угоду між Соціалістичною партією і сепаратистськими партіями Каталонії, яка передбачає амністію сепаратистів.