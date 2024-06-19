В Нидерландах задержали подозреваемого в нападении на экс-политика из Каталонии

Полиция Нидерландов арестовала подозреваемого в нападении на бывшего каталонского политика Алехандро Видаса Квадраса в ноябре прошлого года в Мадриде.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Задержанный – француз тунисского происхождения с криминальным прошлым. Он шестым подозреваемым, арестованным в ходе расследования покушения на экс-политика.

Имя задержанного не называется. Он был арестован по международному ордеру, выданному испанским судом, отметили в полиции.

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Источники агентства сообщают, что подозреваемый также разыскивается во Франции в связи с убийством наркоторговца.

Сам Видас Квадрас обвиняет иранское правительство в найме киллеров для его убийства из-за его связей с Национальным советом сопротивления Ирана – главной оппозиционной группой в изгнании.

"До сих пор арестованные люди были второстепенными, но (вероятный) киллер играет значительную роль, и полиция непременно допросит его, чтобы найти людей, которые стоят за нападением", – сказал экс-политик в комментарии Reuters.

Он сказал, что имеет "абсолютную уверенность", что за этим стоит иранское правительство, хотя у него нет доказательств.

Алехандро Видас Квадрас возглавлял Народную партию в Каталонии с декабря 1991 года по сентябрь 1996 года. Также он был депутатом Европейского парламента до 2014 года.

Сообщалось, что 9 ноября 2023 года ему выстрелили в лицо в районе Саламанка в центре Мадрида.

Обозреватели сначала связывали инцидент с тем, что в Испании обострилась ситуация из-за соглашения между Социалистической партией и сепаратистскими партиями Каталонии, которая предусматривает, в частности, амнистию сепаратистов.