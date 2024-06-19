Масштабный пожар в пригороде Афин: власти подозревают поджог

Греческие пожарные уже близки к тому, чтобы локализовать лесной пожар вблизи Афин в среду, который заставил десятки людей покинуть свои дома, тем временем власти подозревают поджог.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Движение по главной магистрали, соединяющей муниципалитет Коропи с южным пригородом Афин было приостановлено.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

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Представитель пожарной службы сообщил, что интенсивность пламени уменьшилась, но оно не погасло, отметив, что сильный ветер разносит искры, которые могут быстро открыть новые очаги.

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что власти проверили свидетельства того, что пожар под Афинами был результатом поджога, а также экстремальных погодных условий.

Он сказал, что есть видео и фото подозреваемого в поджоге, и власти их опубликуют.

В Коропи сгорело складское помещение и по меньшей мере один дом, пламя перекинулось на сухой док для лодок, а также на поля сухой травы и оливковые деревья.

Власти эвакуировали два близлежащих села.

На место происшествия было направлено шесть пожарных самолетов, 16 вертолетов, десятки пожарных машин и более 150 пожарных, сообщили в пожарной службе.

Сильный ветер и жаркая погода увеличат риск пожаров и в четверг.

"С полудня у нас почти каждые 10 минут вспыхивает новый пожар", – сказал Кикилиас.

Как известно, в Греции в среду вспыхнули сразу несколько пожаров – на материковой части страны неподалеку от Афин, под Салониками и на острове в Эгейском море.

Напомним, на прошлой неделе в стране царила сорокаградусная жара, из-за которой в дневные часы закрывали самые популярные туристические места, а пожарные службы перешли в режим высокой готовности.

В те дни в разных местах в стране умерли пятеро туристов в возрасте от 55 лет и старше, вероятно из-за реакции организма на экстремальные температуры. Трех пропавших до сих пор ищут.