Блінкен обговорив з главою МЗС Єгипту пропозицію щодо перемир’я в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі пропозицію щодо досягнення тривалого миру в Газі.

Про це йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар наголосив на важливості досягнення повного і всеосяжного припинення вогню, звільнення всіх заручників і збільшення гуманітарної допомоги по всій території Гази.

Він повторив, що ця пропозиція відповідає інтересам як ізраїльтян, так і палестинців.

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Блінкен подякував міністру закордонних справ Єгипту за критично важливу роль Єгипту в роботі над укладенням угоди і за сприяння доставці гуманітарної допомоги палестинцям, які її потребують протягом усього конфлікту.

"Він закликав ХАМАС прийняти угоду без зволікань, підкресливши переваги, які вона надасть палестинському народу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у п’ятницю 31 травня президент США Джо Байден виклав пропозицію шляху до перемир’я у секторі Гази з трьох етапів, яку Ізраїль запропонував ХАМАС і яка передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Низка західних країн висловили підтримку опублікованому Байденом трьохетапному плану встановленню миру у секторі Газі.

Американський президент також вважає, що Ізраїль суттєво підірвав військовий потенціал терористичного угруповання ХАМАС, і воно вже не становить значної загрози для єврейської держави.