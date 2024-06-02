Блинкен обсудил с главой МИД Египта предложение по перемирию в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри предложение по достижению длительного мира в Газе.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь подчеркнул важность достижения полного и всеобъемлющего прекращения огня, освобождения всех заложников и увеличения гуманитарной помощи по всей территории Газы.

Он повторил, что это предложение отвечает интересам как израильтян, так и палестинцев.

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Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Египта за критически важную роль Египта в работе над заключением соглашения и за содействие доставке гуманитарной помощи палестинцам, которые в ней нуждаются на протяжении всего конфликта.

"Он призвал ХАМАС принять соглашение без промедлений, подчеркнув преимущества, которые оно предоставит палестинскому народу", – говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу 31 мая президент США Джо Байден изложил предложение пути к перемирию в секторе Газа из трех этапов, которое Израиль предложил ХАМАС и которое предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Ряд западных стран выразили поддержку опубликованному Байденом трехэтапному плану установления мира в секторе Газа.

Американский президент также считает, что Израиль существенно подорвал военный потенциал террористической группировки ХАМАС, и она уже не представляет значительной угрозы для еврейского государства.