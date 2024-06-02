У Латвії передали до суду справу ексдепутатки Сейму про виправдання воєнних злочинів РФ

У Латвії передали до суду кримінальну справу проти колишньої депутатки Сейму Глорії Гревцової щодо виправдання воєнних злочинів Росії та розпалювання національної ворожнечі.

Про це повідомили порталу Delfi в Генеральній прокуратурі Латвії, пише "Європейська правда".

Згідно з обвинувальним висновком, Глорія Гревцова розміщувала в соціальних мережах контент, свідомо спрямований на публічне виправдання і заперечення воєнних злочинів і злочинів проти людяності та миру в Україні, скоєних РФ.

Публікації Гревцової були доступні великій кількості людей з необмеженими можливостями подальшого відтворення.

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Контент ексдепутатки містив провокаційні висловлювання про війну в Україні, висловлював негативне ставлення до України та українців, а також пряму підтримку і виправдання війни РФ в Україні.

Справу розглядатимуть у Ризькому міському суді. Гревцова винною себе не визнає.

Раніше вона вже була засуджена у кримінальній справі за надання неправдивих відомостей про себе Центральній виборчій комісії. Після обвинувального вироку Гревцова позбулася мандата депутата Сейму.

Нещодавно через загрози національній безпеці Литва видворила в Росію громадянина РФ Владіміра Водо, який прожив у Литві 35 років.