В Латвии передали в суд дело экс-депутата Сейма об оправдании военных преступлений РФ
В Латвии передали в суд уголовное дело против бывшего депутата Сейма Глории Гревцовой по оправданию военных преступлений России и разжиганию национальной вражды.
Об этом сообщили порталу Delfi в Генеральной прокуратуре Латвии, пишет "Европейская правда".
Согласно обвинительному заключению, Глория Гревцова размещала в социальных сетях контент, сознательно направленный на публичное оправдание и отрицание военных преступлений и преступлений против человечности и мира в Украине, совершенных РФ.
Публикации Гревцовой были доступны большому количеству людей с неограниченными возможностями дальнейшего воспроизведения.
Контент экс-депутата содержал провокационные высказывания о войне в Украине, выражал негативное отношение к Украине и украинцам, а также прямую поддержку и оправдание войны РФ в Украине.
Дело будет рассматриваться в Рижском городском суде. Гревцова виновной себя не признает.
Ранее она уже была осуждена по уголовному делу за предоставление ложных сведений о себе Центральной избирательной комиссии. После обвинительного приговора Гревцова лишилась мандата депутата Сейма.
Недавно из-за угрозы национальной безопасности Литва выдворила в Россию гражданина РФ Владимира Водо, который прожил в Литве 35 лет.