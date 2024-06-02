В Латвии передали в суд дело экс-депутата Сейма об оправдании военных преступлений РФ

В Латвии передали в суд уголовное дело против бывшего депутата Сейма Глории Гревцовой по оправданию военных преступлений России и разжиганию национальной вражды.

Об этом сообщили порталу Delfi в Генеральной прокуратуре Латвии, пишет "Европейская правда".

Согласно обвинительному заключению, Глория Гревцова размещала в социальных сетях контент, сознательно направленный на публичное оправдание и отрицание военных преступлений и преступлений против человечности и мира в Украине, совершенных РФ.

Публикации Гревцовой были доступны большому количеству людей с неограниченными возможностями дальнейшего воспроизведения.

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Контент экс-депутата содержал провокационные высказывания о войне в Украине, выражал негативное отношение к Украине и украинцам, а также прямую поддержку и оправдание войны РФ в Украине.

Дело будет рассматриваться в Рижском городском суде. Гревцова виновной себя не признает.

Ранее она уже была осуждена по уголовному делу за предоставление ложных сведений о себе Центральной избирательной комиссии. После обвинительного приговора Гревцова лишилась мандата депутата Сейма.

Недавно из-за угрозы национальной безопасности Литва выдворила в Россию гражданина РФ Владимира Водо, который прожил в Литве 35 лет.