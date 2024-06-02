На виборах президента Ісландії перемагає бізнесвумен

В Ісландії на виборах президента перемагає підприємиця та інвесторка Халла Томасдоттір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За Томасдоттір проголосували 32,8% виборців. Її найближча конкурентка, колишня прем’єр-міністерка Катрін Якобсдоттір набрала 25,7%.

Ексочільниця уряду вже Томасдоттір, сказавши, що вона буде хорошою президенткою.

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Халла Томасдоттір. Фото: AFP

Томасдоттір, яка балотувалася на посаду президента вдруге, стане наступницею Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який йде у відставку після двох чотирирічних термінів.

Таким чином, вона також стане другою жінкою на посаді глави Ісландії.

Головний виконавчий директор некомерційної організації B Team, Томасдоттір виступає за прозорість бізнесу, приділяючи особливу увагу діловій етиці, сталому розвитку та рівності.

Томасдоттір відома своєю підтримкою освіти та ініціатив, спрямованих на розширення прав і можливостей жінок. На посаді президентки вона планує об'єднати ісландців для обговорення основних цінностей країни та виступати від їх імені на міжнародній арені.

Хоча конституційні повноваження президента Ісландії обмежені, він відіграє важливу роль як об'єднувальна сила в країні. Президент також вважається захисником мови, яка перебуває під загрозою зникнення через переважання англійської, і має право вето на законодавчі акти, а також можливість ініціювати референдум щодо суперечливих питань.

Нагадаємо, жителі Ісландії збирали підписи, аби у президентських виборах взяв участь льодовик Снайфетльсйокутль. Але для висунення його кандидатури не вдалось зібрати голоси.