На выборах президента Исландии побеждает бизнесвумен

В Исландии на выборах президента побеждает предпринимательница и инвестор Халла Томасдоттир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

За Томасдоттир проголосовали 32,8% избирателей. Ее ближайшая конкурентка, бывшая премьер-министр Катрин Якобсдоттир набрала 25,7%.

Экс-глава правительства уже Томасдоттир, сказав, что она будет хорошим президентом.

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Халла Томасдоттир. Фото: AFP

Томасдоттир, которая баллотировалась на пост президента во второй раз, станет преемницей Гвюдни Торлациус Йоуганнессон, который уходит в отставку после двух четырехлетних сроков.

Таким образом, она также станет второй женщиной на посту главы Исландии.

Главный исполнительный директор некоммерческой организации B Team, Томасдоттир выступает за прозрачность бизнеса, уделяя особое внимание деловой этике, устойчивому развитию и равенству.

Томасдоттир известна своей поддержкой образования и инициатив, направленных на расширение прав и возможностей женщин. На посту президента она планирует объединить исландцев для обсуждения основных ценностей страны и выступать от их имени на международной арене.

Хотя конституционные полномочия президента Исландии ограничены, он играет важную роль как объединяющая сила в стране. Президент также считается защитником языка, который находится под угрозой исчезновения из-за преобладания английского языка, и имеет право вето на законодательные акты, а также возможность инициировать референдум по спорным вопросам.

Напомним, жители Исландии собирали подписи, чтобы в президентских выборах принял участие ледник Снайфетльсйокутль. Но для выдвижения его кандидатуры не удалось собрать голоса.