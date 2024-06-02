Глава МЗС Німеччини пропонує розмістити в Газі міжнародні сили

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступає за розміщення міжнародних сил захисту в секторі Гази.

Її заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільниці німецького МЗС, "є сенс" розмістити міжнародні сили захисту в секторі Гази.

"Так само, як ми чітко дали зрозуміти в Україні, що ми виступаємо за свободу і мир, я вважаю, що це також стосується і Близького Сходу. Якщо зараз потрібна не лише відбудова, але й міжнародні сили захисту, які гарантують, що ми нарешті досягнемо миру на Близькому Сході, то це також є нашою спільною місією. Це наш обов'язок", – сказала Бербок.

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Раніше Бербок запропонувала відновити контрольну місію ЄС на кордоні між сектором Газа та Єгиптом.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв про плани Євросоюзу обговорити поновлення роботи місії.

ЄС відправив цивільну контрольну місію EUBAM "Рафах" на кордон з Єгиптом у 2005 році після виведення ізраїльської армії з сектору Гази. Контроль за прикордонним рухом також мав сприяти зміцненню довіри між Ізраїлем і палестинським урядом.

Після приходу до влади ХАМАСу в секторі Гази в 2007 році робота місії була призупинена.