Глава МИД Германии предлагает разместить в Газе международные силы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за размещение международных сил защиты в секторе Газа.

Ее заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По словам главы немецкого МИД, "есть смысл" разместить международные силы защиты в секторе Газа.

"Так же, как мы четко дали понять в Украине, что мы выступаем за свободу и мир, я считаю, что это также касается и Ближнего Востока. Если сейчас нужно не только восстановление, но и международные силы защиты, которые гарантируют, что мы наконец достигнем мира на Ближнем Востоке, то это также является нашей общей миссией. Это наш долг", – сказала Бербок.

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Ранее Бербок предложила возобновить контрольную миссию ЕС на границе между сектором Газа и Египтом.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о планах Евросоюза обсудить возобновление работы миссии.

ЕС отправил гражданскую контрольную миссию EUBAM "Рафах" на границу с Египтом в 2005 году после вывода израильской армии из сектора Газа. Контроль за пограничным движением также должен был способствовать укреплению доверия между Израилем и палестинским правительством.

После прихода к власти ХАМАСа в секторе Газа в 2007 году работа миссии была приостановлена.