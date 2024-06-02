У Португалії 10 осіб постраждали внаслідок падіння з трибуни на стадіоні

У столиці Португалії Лісабоні десять осіб постраждали, впавши з трибуни університетського стадіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Інцидент трапився напередодні – з верхньої трибуни впала частина крісел. На університетському стадіоні у Лісабоні проходив спортивний захід, організований однією з асоціацій.

Серед десяти постраждалих, вік яких становить від 30 до 86 років, троє зазнали серйозних травм.

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На місці події працювали близько 30 рятувальників.

Напередодні французькі спецслужби зірвали ісламістський теракт, який планували скоїти під час футбольної події.

Минулого тижня в МВС Франції заявили про зірваний "насильницький інцидент" на шляху олімпійського вогню до Парижа.