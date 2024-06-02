В Португалии 10 человек пострадали в результате падения с трибуны на стадионе
Новости — Воскресенье, 2 июня 2024, 11:17 —
В столице Португалии Лиссабоне десять человек пострадали, упав с трибуны университетского стадиона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Инцидент произошел накануне – с верхней трибуны упала часть кресел. На университетском стадионе в Лиссабоне проходило спортивное мероприятие, организованное одной из ассоциаций.
Среди десяти пострадавших, возраст которых составляет от 30 до 86 лет, трое получили серьезные травмы.
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На месте происшествия работали около 30 спасателей.
Накануне французские спецслужбы сорвали исламистский теракт, который якобы планировали совершить во время футбольного события.
На прошлой неделе в МВД Франции заявили о сорванном "насильственном инциденте" на пути олимпийского огня в Париж.
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