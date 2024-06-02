На юге Германии, где продолжаются наводнения, погиб спасатель

В Баварии утром 2 июня подтвердили смерть 42-летнего спасателя-добровольца, который помогал с эвакуацией людей из районов, где в результате сильных ливней поднялась вода.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мужчина и трое его коллег пытались найти и эвакуировать людей из затопленного дома в баварском городке Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм.

Тело спасателя нашли в воскресенье утром. Других людей, которые находились на лодке, нашли живыми.

Реклама:

Немецкое метеорологическое агентство DWD выпустило новое предупреждение о шторме и дождях для регионов страны, которые уже пострадали от наводнения.

По прогнозам, в некоторых районах северной Баварии и Баден-Вюртемберга в воскресенье днем может выпасть до 70 литров осадков на квадратный метр. По меньшей мере десять общин в Баварии объявили чрезвычайное положение из-за повышения уровня Дуная и других рек.

Напомним, уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток.

О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.