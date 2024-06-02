Немецкие чиновники едут в охваченные наводнениями районы

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в воскресенье отправляется в баварские районы, пострадавшие от наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Вице-канцлера будут сопровождать премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн.

Хабек сначала посетит Райхертсхофен в верхнебаварском районе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм, чтобы получить представление о ситуации, где вчера вечером во время спасательной операции погиб спасатель.

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"По дороге в Пфаффенхофен я услышал о смерти спасателя. Это ужасно. Он погиб, пытаясь спасти людей от наводнения", – сказал Хабек.

После Райхертсхофена политики хотят посетить Бабенхаузен в швабском районе Унтеральгау.

Ситуация с наводнением там также была драматической. Затем Зедер и Германн поедут в Гюнцбург.

Напомним, уровень воды в реках начал подниматься после обильных ливней, которые начались в пятницу и могут продолжаться до конца текущих суток.

О приближении циклона с экстремально сильными ливнями предупреждали еще несколько дней назад. Такое явление обусловлено нетипичным для региона движением влажных воздушных масс с юга на север. Похожий феномен наблюдался перед большим наводнением на Эльбе в 2002 году.