Италия может не поддержать премьера Эстонии на пост главы дипломатии ЕС

В партии власти Италии считают, что должность главы дипломатии ЕС даст слишком много влияния премьеру Эстонии Каи Каллас, учитывая новый баланс сил после евровыборов.

Об этом источники из партии "Братья Италии" в Брюсселе сообщили Euractiv Italy, пишет "Европейская правда".

Премьер Эстонии Кая Каллас считается ведущим кандидатом на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам. И еще несколько дней назад, перед неформальным ужином лидеров ЕС в Брюсселе, казалось, что представительница либеральной партии "Обновить Европу" Каллас получит высокую должность в Брюсселе вместе с другими кандидатами.

Но хотя премьер Джорджия Мелони, лидер консервативной группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) и итальянской партии "Братья Италии", по словам источников, выступила против предложенного набора назначений из-за отсутствия более широких консультаций, источники ее партии в Брюсселе предполагают, что Мелони может быть особенно скептически настроена относительно назначения Каллас.

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"Каллас является уважаемой фигурой, и нет никаких личных возражений против ее назначения с итальянской стороны", – сообщили источники в партии "Братья Италии".

Однако главной проблемой, по словам источников, является политическое представительство.

"Обновить Европу" (партия, которую представляет Каллас. – Ред.) недавно потерпела поражение на выборах и вскоре потеряет свою позицию третьей по величине группы в парламенте, а вес, который ей (Каллас) предоставит роль высокого представителя, является непропорционально высоким", – добавили они.

Вскоре после этих заявлений ECR объявила, что к ней присоединились новые члены, такие как Альянс за союз румын (AUR), и, таким образом, она стала третьей по величине силой в Европарламенте, обогнав либералов ЕС.

Аналитики отмечают, что Мелони может скептически относиться к назначению Каллас и по другой причине.

Она может неохотно делегировать внешнеполитические полномочия странам Балтии, опасаясь, что их внимание будет слишком сосредоточено на востоке Европы, и может отодвинуть на второй план средиземноморские вопросы и проблемы миграции, крайне важные для Мелони.

Сама Каллас говорит, что "очень скептически" оценивает свои шансы быть назначенной на должность.