США заявили про знищення високопоставленого члена ІДІЛ у Сирії

Військові Сполучених Штатів заявили, що ліквідували високопоставленого члена терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у X (Twitter).

Згідно із заявою, 16 червня CENTCOM завдав авіаудару в Сирії, внаслідок якого загинув високопоставлений член і координатор ІДІЛ Усама Джамал Мухаммед Ібрагім аль-Джанабі.

"Його смерть підірве здатність ІДІЛ забезпечувати ресурсами й здійснювати терористичні атаки", – зазначають військові США.

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За їхніми словами, цивільні особи внаслідок цього удару не постраждали.

"CENTCOM разом із союзниками й партнерами в регіоні продовжуватиме операції з послаблення оперативних можливостей ІДІЛ та забезпечення його остаточної поразки", – вказали військові.

Минулого тижня в Іспанії ліквідували фонд Iam Foundation – багатомовний мультимедійний центр, пов'язаний з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Раніше Федеральний офіс захисту конституції Німеччини заявив, що терористична загроза для країни останнім часом суттєво вища, ніж у попередні роки, а неісламістський екстремізм теж створює ризики.

Перед цим у Туреччині заявили про затримання 36 осіб за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".