США заявили об уничтожении высокопоставленного члена ИГИЛ в Сирии

Военные Соединенных Штатов заявили, что ликвидировали высокопоставленного члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X (Twitter).

Согласно заявлению, 16 июня CENTCOM нанес авиаудар в Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный член и координатор ИГИЛ Усама Джамал Мухаммед Ибрагим аль-Джанаби.

"Его смерть подорвет способность ИГИЛ обеспечивать ресурсами и осуществлять террористические атаки", – отмечают военные США.

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По их словам, гражданские лица в результате этого удара не пострадали.

"CENTCOM вместе с союзниками и партнерами в регионе будет продолжать операции по ослаблению оперативных возможностей ИГИЛ и обеспечению его окончательного поражения", – указали военные.

На прошлой неделе в Испании ликвидировали фонд Iam Foundation – многоязычный мультимедийный центр, связанный с террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее Федеральный офис защиты конституции Германии заявил, что террористическая угроза для страны в последнее время существенно выше, чем в предыдущие годы, а неисламистский экстремизм тоже создает риски.

Перед этим в Турции заявили о задержании 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".