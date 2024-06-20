В Італії знову відкрили для відвідувачів пляж, похований виверженням Везувію

В археологічному парку Геркуланум на півдні Італії знову відкрився для відвідувачів давньоримський пляж, який був похований виверженням Везувію у 79 році нашої ери.

Про це повідомило видання The Guardian, пише "Європейська правда".

В останні роки на пляжі були проведені консерваційні роботи, які відновили його оригінальний рівень. Туди, зокрема, повернули пісок, аби дати відвідувачам досвід прогулянки по пляжу, що виглядає майже таким, яким він був до виверження.

Геркуланум є меншим і менш відомим місцем, ніж сусідні Помпеї. Перші жертви Везувію були виявлені тут лише під час розкопок у 1980-90-х роках, коли були знайдені скелети понад 300 людей. Одна з жертв стала відома як "жінка з перснем" через прикраси, знайдені на її пальцях.

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Останки чоловіка, загиблого за кілька кроків від берегової лінії, були знайдені під час розкопок у 2021 році – перших розкопок на цьому місці за майже 30 років.

Археологічний парк Геркуланум фото: ansa

"Античний пляж – надзвичайне та унікальне місце у світі. Якщо ми подивимося туди, де колись було море, ми станемо сучасними дослідниками величезної ковдри вулканічного потоку, яка накрила місто за кілька годин", – сказав Франческо Сірано, директор археологічного парку.

Геркуланум, який віднайшли під час копання колодязя на початку XVIII століття, як кажуть, був багатшим за Помпеї. Тут були розкопані розкішні вілли, прикрашені фресками і мозаїчними підлогами.

Серед інших знахідок – дерев'яні меблі і сотні обвуглених папірусних сувоїв. У квітні дослідники заявили, що розшифрували уривки з папірусного сувою, які проливають світло на останні години життя Платона, важливої постаті в історії західної філософії.

Нагадаємо, у Римі нещодавно відкрили для відвідувачів місце убивства Юлія Цезаря.