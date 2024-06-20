В Италии снова открыли для посетителей пляж, похороненный извержением Везувия

В археологическом парке Геркуланум на юге Италии вновь открылся для посетителей древнеримский пляж, который был похоронен извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Об этом сообщило издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

В последние годы на пляже были проведены консервационные работы, которые восстановили его оригинальный уровень. Туда, в частности, вернули песок, чтобы дать посетителям опыт прогулки по пляжу, который выглядит почти таким, каким он был до извержения.

Геркуланум является меньшим и менее известным местом, чем соседние Помпеи. Первые жертвы Везувия были обнаружены здесь только во время раскопок в 1980-90-х годах, когда были найдены скелеты более 300 человек. Одна из жертв стала известна как "женщина с кольцом" из-за украшений, найденных на ее пальцах.

Реклама:

Останки мужчины, погибшего в нескольких шагах от береговой линии, были найдены во время раскопок в 2021 году – первых раскопок на этом месте за почти 30 лет.

Археологический парк Геркуланум фото: ansa

"Античный пляж – чрезвычайное и уникальное место в мире. Если мы посмотрим туда, где когда-то было море, мы станем современными исследователями огромного одеяла вулканического потока, которое накрыло город за несколько часов", – сказал Франческо Сирано, директор археологического парка.

Геркуланум, который нашли во время копания колодца в начале XVIII века, как говорят, был богаче Помпеи. Здесь были раскопаны роскошные виллы, украшенные фресками и мозаичными полами.

Среди других находок – деревянная мебель и сотни обугленных папирусных свитков. В апреле исследователи заявили, что расшифровали отрывки из папирусного свитка, которые проливают свет на последние часы жизни Платона, важной фигуры в истории западной философии.

Напомним, в Риме недавно открыли для посетителей место убийства Юлия Цезаря.