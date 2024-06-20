Инфляция в Британии впервые за три года замедлилась до 2%

Инфляция в Великобритании вернулась к целевому показателю Банка Англии в 2% впервые за почти три года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Офис национальной статистики заявил, что инфляция, которая измеряется индексом потребительских цен, снизилась до 2% в год по сравнению с 2,3% месяцем ранее, в значительной степени благодаря снижению цен на продукты питания.

Впрочем, это снижение не означает, что цены падают – они просто растут медленнее, чем в течение последних нескольких лет во время кризиса стоимости жизни, который привел к падению уровня жизни в Великобритании.

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Последний раз инфляция в Соединенном Королевстве была на уровне 2% в июле 2021 года, прежде чем цены начали стремительно расти, сначала из-за проблем с цепочками поставок во время пандемии коронавируса, а затем из-за широкомасштабного вторжения РФ в Украину, что привело к росту цен на энергоносители.

Впрочем, это оживление британской экономики пока не влияет на рейтинги правящей Консервативной партии, ведь за последние четыре недели результаты опросов общественного мнения почти не изменились, и оппозиционные лейбористы сохраняют явное преимущество в опросах.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 4 июля. По оценкам, Консервативная партия, находящаяся у власти с 2010 года, может потерпеть крупнейшее поражение в истории.

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