Шольц обговорить проблеми міграції з керівниками німецьких земель

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в четвер у Берліні обговорить з лідерами земельних урядів країни проблеми, пов'язані з нелегальною міграцією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Опівдні за місцевим часом (13:00 – за київським) прем'єри спочатку проведуть окремі переговори, а після обіду зустрінуться з Шольцом.

Землі, які очолюють представники консервативної ХДС/ХСС, в першу чергу наполягають на тому, щоб процедури надання притулку здійснювалися в третіх країнах за межами Євросоюзу, зазначає агентство.

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Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер доручила вивчити цю ідею експертам, багато з яких, втім, налаштовані скептично. Результати будуть обговорюватися на засіданні в четвер.

На засіданні, ймовірно, також обговорюватимуть питання про підтримку канцлера у скасуванні заборони на депортацію вихідців з Афганістану та Сирії, які скоїли тяжкі злочини.

Днями ЗМІ повідомили, що Німеччина обговорює з Узбекистаном міграційний пакт, який може включати депортацію афганських шукачів притулку, щоб Берліну не довелося укладати прямих угод з режимом талібів.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини, до країн, де ситуація з безпекою вважається складною – таких як Афганістан та Сирія. Його заява пролунала на тлі серії жорстоких нападів з боку вихідців з Афганістану.

Повідомляли, що 27-річний виходець із Афганістану ввечері 14 червня напав із ножем на кількох людей у німецькому місті Вольмірштедт, що в землі Саксонія-Ангальт, одна з жертв загинула.

Перед тим у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.